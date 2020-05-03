Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

"Bu işler hep kader..."

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Karabük'ün Eflani ilçesinde yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Eflani ilçesinde kırsal alanda yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Eflani Orman İşletme Şefliğine getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yaralı şahin veterinere götürüldü. Şahinin yapılan muayenesinde kanadında ezik olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan kızıl şahin, iyileşmesinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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