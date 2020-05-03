Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Güney Kore'den Kuzey Kore liderinin herhangi bir operasyon geçirmediği iddiası

"Bu işler hep kader..."

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<br>Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Eflani ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.<br>Eflani de kırsal alanda bulunan kızıl şahini gören vatandaşlar, yanına gittiklerinde yaralı olduğu için uçamadığını fark etti. Vatandaşlar tarafından Orman İşletme Şefliğine getirilen kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Müdürlüğü ekipleri teslim alarak veteriner hekime götürdü. Kanadında ezik olduğu tespit edilen kızıl şahin tedaviye alındı. Şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR <br>2020-05-03 19:45:47<br>

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