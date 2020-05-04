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'Bıdık' ile 'Karam' birbirinden ayrılmıyor

DHA

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bir ailenin kedi ile köpeği arasındaki dostluk, görenlerin içini ısıtıyor. Safranbolu'ya bağlı Kuzyaka Köseler köyünde yaşayan Erol ailesinin baktığı 'Bıdık' isimli köpek ile 'Karam' isimli kedinin yakınlığı şaşırtıyor. Bıdık ve Karam bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor. Kedi ve köpeğin sahibi Miraç Erol, "Bıdık'ı sokaktan aldım çok hastaydı. Ön bacakları eğriydi, koşamıyordu hatta yürümekte bile zorluk çekiyordu. 1 sene boyunca tedavi ettirdim. Şu an durumu gayet iyi. Ne isim verelim diye düşünürken eşim...

'Bıdık' ile 'Karam' birbirinden ayrılmıyor

<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bir ailenin kedi ile köpeği arasındaki dostluk, görenlerin içini ısıtıyor.<br>Safranbolu'ya bağlı Kuzyaka Köseler köyünde yaşayan Erol ailesinin baktığı 'Bıdık' isimli köpek ile 'Karam' isimli kedinin yakınlığı şaşırtıyor. Bıdık ve Karam bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor. Kedi ve köpeğin sahibi Miraç Erol, "Bıdık'ı sokaktan aldım çok hastaydı. Ön bacakları eğriydi, koşamıyordu hatta yürümekte bile zorluk çekiyordu. 1 sene boyunca tedavi ettirdim. Şu an durumu gayet iyi. Ne isim verelim diye düşünürken eşim 'Bıdık' diye seslenmiş yemek vermek için o da bakınca ismi Bıdık kaldı. Kedimiz de sokak kedisi. Böylece dost oldular. Bunlar böyle sürekli yan yanalar. Beraber yatıp beraber kalkıyorlar. Aynı kulübede yatıp aynı yemekten yiyorlar" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR<br>2020-05-04 15:23:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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