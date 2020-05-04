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Pozitif vakaların hızla arttığı köyde karantina süresi 14 gün daha uzatıldı

İHA

Karabük'ün Cumayanı köyünde korona virüs vakalarının hızla artış göstermesi sonrası karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

Pozitif vakaların hızla arttığı köyde karantina süresi 14 gün daha uzatıldı

Karabük’ün Cumayanı köyünde korona virüs vakalarının hızla artış göstermesi sonrası karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.
5 bin nüfusun bulunduğu köyde 15 Nisan’da 2 mahallede başlayan karantina, vakaların artışı sonrası genişletilmişti. Son olarak 21 pozitif vakanın tespit edildiği Cumayanı köyünde, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 14 gün daha uzatıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumayanı köyünde uygulanan izolasyonun yeni vakaların tespit edilmesi ve bulaşma riskinin olması nedeniyle 18 Mayıs saat 00.00’a kadar 14 günlük izolasyonun uzatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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