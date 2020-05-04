Polis, Ozan´ın doğum gününü kutladı 

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

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<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, sağlık çalışanı anne ve babasının yanına gelemediği Ozan Tereyağoğlu´nun 12´nci doğum gününü polis kutladı. <br>Ankara'da görev yapan sağlık çalışanı anne baba, koronavirüs nedeniyle Karabük'te anneanne ve dedesiyle yaşayan oğulları Ozan Tereyağoğlu'nun doğum gününü kutlamaya gelemedi. Çocuklarının doğum günü için polislerden yardım isteyen sağlık çalışanı anne ve babanın isteklerini kırmayan ekipler pasta alarak, dede ve anneannesinin yanında kalan Ozan´ı ziyaret etti. Polisleri karşısında gören Ozan, alkışlar eşliğinde mumları üfledikten sonra polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-04 21:31:59<br>

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