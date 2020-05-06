Alkışlarla ailelerine uğurlandılar Çekya'dan getirilerek karantinaya alınan 106 öğrenci evlerine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alkışlarla ailelerine uğurlandılar Çekya'dan getirilerek karantinaya alınan 106 öğrenci evlerine gönderildi

İHA

Çek Cumhuriyeti'nden getirilen çoğunluğu erasmus öğrencisi 106 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından alkışlarla ailelerine uğurlandı.

Alkışlarla ailelerine uğurlandılar Çekya'dan getirilerek karantinaya alınan 106 öğrenci evlerine gönderildi

Çek Cumhuriyeti'nden getirilen çoğunluğu erasmus öğrencisi 106 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından alkışlarla ailelerine uğurlandı.
Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çek Cumhuriyeti’nde mahsur kalan ve Türkiye'nin başlattığı tahliye operasyonuyla ülkeye getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreleri sona erdi.
14 gün süresince Karabük İsmail Necati Efendi Yurdu'nda kalan 106 kişi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven koordinatörlüğünde, Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay sağlık ekibi, görevliler ve emniyet personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Yurttan ayrılan vatandaşların çantaları AFAD ekipleri tarafından dezenfekte edilerek, araçlarına bindirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1,5 aydır dünyanın farklı ülkelerinden Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.
1,5 ayda yaklaşık 67 binin üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini ifade eden Güven, "Bizimde ilimizde iki grup halinde misafir ettiğimiz vatandaşlarımız oldu. 14 gün önce Çek Cumhuriyeti'nden Karabük'e gelen 106 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulmak üzere yolcu ettik. Bizlerde mutluyuz çocukların kendileriyle de görüşme imkanımızda oldu. Onların gözlerindeki heyecana bizlerde şahit olduk. Karabük'teki emniyet, AFAD, Kredi Yurtlar Kurumumuzda çalışanlarımız, Kızılay ve paydaşlarımızla en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalıştık" diye konuştu.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emine İlkcan Kurt da 21 Nisan günü Prag Havaalanından hareket ettiklerini ve Ankara Esenboğa Havaalanına getirildiklerini belirtti.
14 günlük karantina sürelerinin geçirilmesi için Karabük İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildiklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti:
"Bu sürece başlamadan önce çok tedirgindik. İhtiyaçlarımızın nasıl giderileceği hakkında bir bilgimiz yoktu. Buraya geldikten sonra bunun çok yersiz düşünceler olduğu farkına vardık. Çünkü süreç çok profesyonelce hazırlanmıştı. Üç öğün yemek ihtiyacımızın gideriliyor olması, çay ve kahve giderlerimizin her gün karşılanıyor olması, market ihtiyaçlarımızın kapımıza kadar gelinerek gideriliyor olması bizim için süreci daha yaşanabilir bir hale getirdi. Sağlık personelimizin her gün düzenli olarak ateş ölçümlerimizi yapıyor olması çok emniyette hissetmemizi sağladı. 14 günlük süreçte zamanımızı geçirmemiz için Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından bizlere kitaplar hediye edildi, bunları okuma fırsatı bulduk. Bu şekilde süreci tamamladık. Bize bu imkanları sağlayan devletimize çok teşekkür ediyorum."
Türkiye'nin Çekya'ya göre daha profesyonel bir hazırlık yaptığını aktaran Kurt, "Orada da yerel önlemler alınmıştı. Tabi benim ülkemde alınan önlemler daha profesyonel geldi bana. Buradaki karantina şartları çok güzel tasarlanmıştı. Orada insanlar biraz daha mağduriyet yaşadılar" diye konuştu.
Ege Girşan ise kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.
14 günün çok hızlı geçtiğini vurgulayan Girşan, "Ben hiç hissetmedim karantinada olduğumu. Doktorlar tarafından kontrole geliniyordu. Günde üç kez yemek geldi. Çay servisleri, kantin ve sahur servisleri vardı" dedi.
Coşkun Güven, AFAD Müdürü Erbay, emniyet mensupları, sağlık personel, yurt personeli Türk vatandaşlarının arkasından alkış tuttular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük´te maniye domatesinin ekimine başlandı 
YEREL HABERLER Karabük´te maniye domatesinin ekimine başlandı 
Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak
YEREL HABERLER Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak
Karabük'te bazı caddelere park yasağı getirildi
YEREL HABERLER Karabük'te bazı caddelere park yasağı getirildi
Safranbolu'da okul inşaatları devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da okul inşaatları devam ediyor
Safranbolu'da dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Safranbolu'da dezenfekte çalışmaları
Yerli “Maniye” domatesinin ekim dönemi başladı İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: “Tohumları saklayıp, bir sonraki üretimde kullanmaları bizim için çok önemli” Lezzeti ve kokusu ile meşhur “Maniye” domatesinde hedef devamlılık
YEREL HABERLER Yerli “Maniye” domatesinin ekim dönemi başladı İl ...
(Özel) Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olaca Covid-19 testi pozitif çıkan ve iyileşen Suriyeli Muhammed, hastalara umut olacak
YEREL HABERLER (Özel) Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı ...
Karantina altındaki köyden kaçtı polislere yakalandı
YEREL HABERLER Karantina altındaki köyden kaçtı polislere yakalandı
(Görüntülü) KARABÜK Polis, Ozan'ın doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARABÜK Polis, Ozan'ın doğum gününü ...
Polis, Ozan´ın doğum gününü kutladı 
YEREL HABERLER Polis, Ozan´ın doğum gününü kutladı 
Salgınla mücadele eden ailenin çocuğuna polislerden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Salgınla mücadele eden ailenin çocuğuna polislerden ...
Pozitif vakaların hızla arttığı köyde karantina süresi 14 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Pozitif vakaların hızla arttığı köyde karantina ...
Karabük'e gelenler 14 gün karantinaya alınacak
YEREL HABERLER Karabük'e gelenler 14 gün karantinaya alınacak
(Görüntülü) Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırtıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırtıyor
'Bıdık' ile 'Karam' birbirinden ayrılmıyor
YEREL HABERLER 'Bıdık' ile 'Karam' birbirinden ayrılmıyor
Safranbolu'da iki günde 5 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Safranbolu'da iki günde 5 bin maske dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X