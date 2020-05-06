Safranbolu'da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu ile köy ve mahalle muhtarları, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan, 20 yaş altındaki ve dışarıya çıkamayan tüm vatandaşların, market, eczane ve banka talepleri için aralıksız çalışıyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni tip korona virüsün (Covid19) Türkiye'de etkisini göstermesi sonucu Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklarca tedbirler alınarak anında yürürlüğe konulduğunu söyledi.

Bu süreçte hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayan Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubuna, Safranbolu’nun köy ve mahalle muhtarlarının da destek verdiğini, tedbirler sonucu dışarıya çıkamayan vatandaşların, temel ihtiyaçları noktasında hiçbir mağduriyet yaşamadığını aktaran Ürkmezer, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş kapsamlı bir pandemi süreci geçiriyoruz. Devlet olarak hiçbir vatandaşımız, gözden çıkarılmadan gereken önlemler alındı. Toplumun ve bireyin sağlığı için alınan tedbirlerle bazı vatandaşlarımızın sokağa çıkışı kısıtlandı. İşte burada sokağa çıkışı kısıtlanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için vefa grubumuzla ve muhtarlarımızla evlerinde kalan vatandaşlarımızın temel olan tüm ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Aldığımız olumlu geri dönüşler de hem vefa grubumuz hem de muhtarlarımızın özveri ve gayretle çalıştıklarını gösterdi. Değerli Safranbolulu hemşehrilerim sizler bu süreçte evlerinizde kalınız, bizler Vefa Sosyal Destek Grubumuzla ve muhtarlarımızla sizlerin yanınızdayız" dedi.

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