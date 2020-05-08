Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te yoldan çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, taşıdığı cam üretiminde kullanılan malzemeler yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük Eskipazar karayolu Söğütlü çeşme mevki'inde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Ufuk Salgın (56) idaresindeki 06 BAM 738 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi. Kazada tır sürücüsü Salgın yaralanırken, üzerinde taşıdığı cam üretiminde kullanılan hammadde tozu da yol savruldu. Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, tır ise yapılan çalışmaların ardından vinçle yoldan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.