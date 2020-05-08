Frenleri patlayan tırın sürücüsü ustalığı ile faciayı önledi Trafik polisleri ve kara yolları ekiplerini biçmekten son anda kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Frenleri patlayan tırın sürücüsü ustalığı ile faciayı önledi Trafik polisleri ve kara yolları ekiplerini biçmekten son anda kurtardı

İHA

Karabük'te frenleri patlayan tırın sürücüsü, yolda başka kazadan dolayı önlem alan trafik ve kara yolları ekiplerine çarpmamak için ustalığı ile facianın önüne geçti. Sürücü önce önündeki araca çarptı, ardından karşı şeride geçerek tırı istinat duvarına yaslayan şoför kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Frenleri patlayan tırın sürücüsü ustalığı ile faciayı önledi Trafik polisleri ve kara yolları ekiplerini biçmekten son anda kurtardı

Karabük’te frenleri patlayan tırın sürücüsü, yolda başka kazadan dolayı önlem alan trafik ve kara yolları ekiplerine çarpmamak için ustalığı ile facianın önüne geçti. Sürücü önce önündeki araca çarptı, ardından karşı şeride geçerek tırı istinat duvarına yaslayan şoför kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza Karabük Eskipazar kara yolu Söğütlüçeşme mevki'inde meydana geldi. Gerede istikametinden Karabük istikametine seyreden H.A idaresindeki hurda yüklü 78 BT 968 plakalı tır, freni patlaması sonrası hızla rampa aşağıya inmeye başladı. Bu sırada sabah saatlerinde meydana gelen başka bir kazadan dolayı yolda temizleme çalışması için önlem alan trafik ve kara yolları ekiplerini fark eden sürücü, önünde seyir halinde olan R. Ç idaresindeki 55 AZU 66 plaka sayılı otomobile arkadan çarptıktan sonra tırı karşı şeride geçirerek istinat duvarına yaslayarak durdurdu. Kazada tır için de sıkışarak hafif şekilde yaralanan sürücü H.A, vatandaşların yardımı ile çıkarılarak olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazanın oluşu hakkında sedye üzerinden polislere bilgi veren tır şoförü H.A, “Önümde seyreden otomobilin yavaşladığını görünce frene bastım çatlama oldu. Ondan sonra bayrakçıları gördüm kornaya basarak kaçın diye bağırdım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

UNESCO tescilli kilit ustası, eski kapı kilitleri ve tokmakları yapıyor
YEREL HABERLER UNESCO tescilli kilit ustası, eski kapı kilitleri ve ...
Altınöz'den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Altınöz'den Anneler Günü mesajı
Yenice Emniyet Trafik Haftası'nda broşür dağıttı
YEREL HABERLER Yenice Emniyet Trafik Haftası'nda broşür dağıttı
Trafik haftasında vatandaşlar ve sürücüler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Trafik haftasında vatandaşlar ve sürücüler ...
Yoldan çıkan tır devrildi
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tır devrildi
İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’dan trafik haftası mesajı
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’dan trafik haftası mesajı
Korona virüs dolayısıyla köyün girişlerini ağaç tomruklarla kapattı
YEREL HABERLER Korona virüs dolayısıyla köyün girişlerini ağaç ...
Üniversite öğrencisi kampüs bahçesindeki hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi kampüs bahçesindeki hayvanları ...
İl dışından gelecek olanlar için 14 günlük izolasyon süreci yarın başlıyor
YEREL HABERLER İl dışından gelecek olanlar için 14 günlük izolasyon ...
Safranbolu Belediyesinden bakım ve onarım çalışmaları
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesinden bakım ve onarım çalışmaları
TED Karabük Koleji uzaktan eğitim sürecini başarı ile sürdürüyor
YEREL HABERLER TED Karabük Koleji uzaktan eğitim sürecini başarı ile ...
Hatipoğlu Göleti turizme de hizmet verecek
YEREL HABERLER Hatipoğlu Göleti turizme de hizmet verecek
Site sakinleri iftar sonrası kan bağışında bulundu Karabük'te bir site sakinleri, Kızılay'ın kan stoklarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenledi
YEREL HABERLER Site sakinleri iftar sonrası kan bağışında ...
Karabük'te 364 firma denetlendi
YEREL HABERLER Karabük'te 364 firma denetlendi
Valilik çatısındaki şovu polis merkezinde bitti Yardım alamadığını iddia etti, gerçek ortaya çıktı
YEREL HABERLER Valilik çatısındaki şovu polis merkezinde ...
Sağlık çalışanlarından örnek davranış
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından örnek davranış
Ortaöğretim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ortaöğretim müdürleri ile değerlendirme toplantısı ...
Örenli ailesi kurbanı belediyeye bağışladı
YEREL HABERLER Örenli ailesi kurbanı belediyeye bağışladı
Safranbolu'da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
Zabıta ekiplerinden bakkal ve market denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden bakkal ve market denetimi
Valilik uyardı, dolandırıcılar yine iş başında
YEREL HABERLER Valilik uyardı, dolandırıcılar yine iş başında
(Özel) Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi
YEREL HABERLER (Özel) Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne ...
Ziraat mühendislerinden gıda yardımı
YEREL HABERLER Ziraat mühendislerinden gıda yardımı
Karabük´te karantina süreleri dolan 106 kişi alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER Karabük´te karantina süreleri dolan 106 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X