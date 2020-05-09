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Kaçak avcıların yaraladığı karaca kurtarılamadı

İHA

Kaçak avcıların yaraladığı karaca kurtarılamadı

Karabük’te kimliği belirsiz avcılar tarafından vurulan karaca, veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz avcılar tarafından vurulan yaralı karacaya KarabükKastamonu Karayolu Toprakcuma mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada araç çarptı. Yaralı karacayı fark eden uygulama noktasındaki görevliler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekiplerce teslim alınan karaca veteriner hekimliği tarafından tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kurşun yaraları da bulunan karaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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