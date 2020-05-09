En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, tüfekle vurulan karaca, telef oldu.<br>Karabük-Kastamonu karayolu Toprakcuma köyü yakınlarında görev yapan Karabük Belediyesi çalışanı Seyfi Uludağ, yol kenarında yaralı karacayı fark etti. Uludağ´ın durumu bildirmesi üzerine karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerince alınıp, Safranbolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürülürken yolda telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 1 yaşındaki dişi karacanın, vücudunun 3 yerine saçma isabet ettiğini belirledi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR<br>2020-05-09 15:21:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.