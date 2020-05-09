<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, tüfekle vurulan karaca, telef oldu.<br>Karabük-Kastamonu karayolu Toprakcuma köyü yakınlarında görev yapan Karabük Belediyesi çalışanı Seyfi Uludağ, yol kenarında yaralı karacayı fark etti. Uludağ´ın durumu bildirmesi üzerine karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerince alınıp, Safranbolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürülürken yolda telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 1 yaşındaki dişi karacanın, vücudunun 3 yerine saçma isabet ettiğini belirledi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR<br>2020-05-09 15:21:16<br>
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