Başkan Çaylı Engelliler Haftasını kutladı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, her yıl 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çaylı mesajında, “ 1016 Mayıs her yıl ülkemizde Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde nüfusumuzun azımsanamayacak bir bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek hepimizin görevidir. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu da asla unutmamalıyız. Yenice Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin devamlı yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizler, görevde bulunduğumuz süre içerisinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını da göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığı artırmasını temenni ediyor, 1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nı tebrik eder, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

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