Vali, şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafenin ön planda tutulduğu ziyarette, Vali Fuat Gürel beraberinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile birlikte şehit Umut Aytekin’in annesi Zehra Aytekin’i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Evlerinin önündeki bahçede Vali ve beraberindekileri kabul eden şehidin babası Hasan ve annesi Zehra Aytekin, böylesi bir günde ziyaretlerinden dolayı Vali Gürel’e teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen’in eşi Canan Sökmen tarafından şehit annesine çiçek takdim edilirken, Vali Fuat Gürel tarafından hediye takdim edilerek, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanının selamları iletildi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, bu sene virüsten dolayı çok fazla dışarı çıkılamadığını ve evlere ziyarete gidilmediğini ifade etti.

Şehitlerin ülkenin birlik ve beraberliği olduğunu kaydeden Vali Gürel, “Annelerimiz yiğitlerini, fidanlarını bu vatan için toprağa veren insanlar. Onların ellerini öpmek için geldik ama bu süreçte el öpmekten ve sarılmaktan bir müddet uzak duruyoruz. Bütün şehit annelerimizin gününü kutluyorum. Anne demek, insanlığı kuran ve ülkemizi geleceğe taşıyıp çocuklarımızı yetiştiren insanlar. Onlar hepimiz için çok değerli. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Öte yandan, Galip Sökmen, eşi Canan Sökmen ile birlikte şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve şehit Alican Öztürk’ün annelerini evlerinin önünde ziyaret ederek çiçek ve hediyeler takdim etti.

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