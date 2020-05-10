Vali Gürel, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ŞEHİT ÖĞRETMENİN AİLESİNE ZİYARET<br>Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Batman´ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de bölücü terör örgütü PKK´nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan ailesini ziyaret etti. Galip Sökmen, şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın´ın Anneler Günü´nü kutlayarak, çiçek ve hediyeler verdi. Galip Sökmen, ayrıca bir öğretmenin Şenay Aybüke Yalçın için yazdığı mektubu verdi. <br> DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-10 16:11:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.