Vali Gürel, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı (2)

<br>ŞEHİT ÖĞRETMENİN AİLESİNE ZİYARET<br>Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Batman´ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de bölücü terör örgütü PKK´nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan ailesini ziyaret etti. Galip Sökmen, şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın´ın Anneler Günü´nü kutlayarak, çiçek ve hediyeler verdi. Galip Sökmen, ayrıca bir öğretmenin Şenay Aybüke Yalçın için yazdığı mektubu verdi. <br> DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-10 16:11:55<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-