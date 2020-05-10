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Vali Gürel: "Karabük’te son 5 günde yeni vakaya rastlamadık"

İHA

Vali Gürel: "Karabük’te son 5 günde yeni vakaya rastlamadık"

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son beş gündür yeni korona virüsü vakasına rastlanmadığını söyledi.
Korona virüsünün (Covid19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Karabük’te vaka sayısı sıfırlandı. Kentte korona virüs nedeniyle tedavi gören yaklaşık 140 hasta taburcu olurken, 5 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.
Karabük Valisi Fuat Gürel yaptığı açıklamada, “Ülkemizde bu virüs belli bir aşamaya geldi. İlimizde de son beş gündür pozitif vakaya rastlamadık. Hastanemizde şu anda 8 kişinin tedavisi devam ediyor. İnşallah onlar da tedavi olduktan sonra belli bir aşamaya gelmiş olacağız. Ancak tehlike geçmiş değil. Bütün dünyada virüsün bitmesi gerekir. Ülkemizde bitebilmesi için ilimizde de bitebilmesi lazım. Bunun için son günlerde tedbirleri artırdık. Özellikle bayram dolayısıyla anne ve babalarının ellerini öpmek isteyen vatandaşlarımıza gelmeyin dedik. İnşallah Kurban Bayramı'na daha rahat bir bayram kutlarız. Çünkü şu ana kadar 9 vatandaşımızı kaybettik. İnşallah kötü ortam oluşmaması için diğer illerdeki vatandaşlarımız gelmezse sevdiklerini mutlu eder” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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