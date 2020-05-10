Vali Gürel, asırlık Zöhre ninenin Anneler Günü'nü unutmadı Gürel, asırlık nineye İçişleri Bakanı Soylu’nun selamını iletip, Anneler Günü'nü kutladı

İçişleri Bakanlığı ile Hazreti Hatice Vakfı koordinesinde gerçekleştirilen Anneler Günü ziyaretleri kapsamında Karabük Valisi Fuat Gürel, 106 yaşındaki Zöhre Aksöz'ü ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oğlu ve gelini ile yaşayan Zöhre Aksöz’ü (106) ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Yeni tip korona korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulduğu ziyarette Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını Aksöz’e iletti.

İçişleri Bakanlığı ile Hazreti Hatice Vakfı koordinesinde Türkiye'deki 100 yaş ve üzeri büyüklerin Anneler Günü'nü kutlamak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürel, "Sakarya'da ülke genelindeki 100 yaş ve üzeri annelerimiz adına birer fidan dikiliyor. 'Cennet Anneleri' adı altında bir orman oluşturulacak. İnşallah 'Cennet Anneleri' ormanı büyüdüğünde orası çok güzel bir yer olacak. Devletimiz ve milletimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizin dualarınız sayesinde ülkemiz huzur içerisinde geleceğe yürüyor. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

Karabük'te 100 yaşının üzerinde 13 annenin olduğunu belirten Gürel, her yıl 100 yaşına gelen vatandaşlar için orman oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Gürel’in ziyaretini memnuniyetle karşılayan Aksöz ise "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Rabbim hayırlı ömür versin” dedi.

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