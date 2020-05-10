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Karabük´te 5 gündür koronavirüs vakası görülmedi 

DHA

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, 8 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.  Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. 8 hastanın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Gürel, "İlimizde son 5 gündür pozitif vakaya rastlamadık. Hastanede şu an 8 vakamız kaldı. İnşallah onları da iyileştirdikten sonra bu süreçte belli bir aşamaya gelmiş olacağız" dedi.  Tehlikenin geçmediğini belirten Vali Gürel, "Ancak tehlike geçmiş değil. İşin doğrusu...

Karabük´te 5 gündür koronavirüs vakası görülmedi 

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, 8 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı. <br>Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. 8 hastanın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Gürel, "İlimizde son 5 gündür pozitif vakaya rastlamadık. Hastanede şu an 8 vakamız kaldı. İnşallah onları da iyileştirdikten sonra bu süreçte belli bir aşamaya gelmiş olacağız" dedi. <br>Tehlikenin geçmediğini belirten Vali Gürel, "Ancak tehlike geçmiş değil. İşin doğrusu bütün dünyada bitmesi gerekir ülkemizde bitebilmesi için. İlimizde de bitebilmesi için ülkemizde bitmiş olması lazım. Tedbirlerimizi son günlerde biraz daha arttırdık. Özellikle bayram münasebetiyle anne babalarının yanına gelip onların elini öpmek isteyen vatandaşlarımıza biraz daha gelmeyin dedik. İnşallah Kurban Bayramında daha güzel bir ortamda gelip anne ve babalarının bayramlarını kutlarlar" diye konuştu. <br>Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 9 kişinin öldüğünü açıklayan Vali Gürel, şöyle konuştu: <br>"Şu ana kadar 9 kaybımız oldu. Onlar bir şekilde kente gelen insanların bıraktığı hastalıklardan kaynaklandı. Bu kötü ortamı oluşturmamak için, can kaybı olmaması için hemşerilerimiz gelmezler ise bizleri de mutlu ederler. Görüntülü telefonlar ile bir şekilde sevdikleriyle temaslarını sağlarlarsa Kurban Bayramında çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlamış olacaklar."  <br> DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-10 18:36:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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