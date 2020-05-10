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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı.

Kirkille Mahallesi’nde arıcılık yapan Cengiz K.’nin kovanlarına ayı saldırdı. Birçok kovanı kıran ve içindeki petekleri yiyen ayı, daha sonra kovanların yanından uzaklaştı.

Sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmeye giden Cengiz K. ise görüntü karşısında şok oldu. Arı kovanlarına kimin zarar verdiğini araştıran Cengiz K., ayıya ait ayak izlerini buldu.

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