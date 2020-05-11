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Türk Kızılay Karabük Şubesi 2 bin adet maske ve dezenfektan dağıttı

İHA

Türk Kızılay Karabük Şubesi ekipleri yeni tip korona virüs(Covid19) salgını nedeniyle dükkan sahiplerine ve vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Türk Kızılay Karabük Şubesi 2 bin adet maske ve dezenfektan dağıttı

Türk Kızılay Karabük Şubesi ekipleri yeni tip korona virüs(Covid19) salgını nedeniyle dükkan sahiplerine ve vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.
Türk Kızılay Karabük Şubesi ekipleri korona virüs salgını nedeniyle merkezde bulunan esnaflara yaklaşık 2 bin adet dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde Mart ayında ortaya çıkan Covid19 salgını sebebiyle devletimiz ve milletimiz takdire şayan çalışmalar sergilemeye devam etmektedir. Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri de bu çalışmaların öncülerinden biri olmuştur. Türk Kızılay Karabük Şubesi gönüllüleri de bugün Karabük merkezdeki esnaflara yaklaşık 2 bin adet Kızılay dezenfektanı ve maskeleri dağıtarak 152 yıldır olduğu gibi bugünde yardım destek motivasyon ve farkındalık oluşturmak için Kızılay tüm birimleri ile ülkemizin pandemi ile mücadelesinde sorumluluk bilinci ile sahada devlet ve milletinin yine yanında olmaya devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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