Karabük'te hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deresoplan köyü Taşlık Mahallesi'nde köylülerin hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda D.K., B.B. ve Ö.A., çaldıkları iddia edilen eşyaları kamyona yüklerken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, odun kesme makinesi ile bakır kazan ve tencerelere el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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