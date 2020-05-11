Alışveriş merkezlerinde insan hareketliliği arttı Müşteriler mağazalara ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor

Türkiye’de yeni tip korona virüs (Covid19) salgını vak'alarının azalmasının ardından Karabük’teki alışveriş merkezlerinde hareketlilik arttı.

Korona virüs önlemleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki mağazalarını geçici süreliğine kapatan firmalar normalleşme süreci kapsamında bugün itibari ile yeniden kapılarını açtı. Saat 12.00 itibariyle açılan AVM’lere girmek isteyen vatandaşların ateşleri güvenlikçiler tarafından ölçülürken, maske konusunda da gerekli tedbirler alındı. Yaklaşık iki ay önce virüs nedeniyle mağazaların kapanmasının ardından sessizliğin hakim olduğu AVM’lerde yeniden insan hareketliliği yaşanmaya başladı. Giyim mağazalarının bir kısmı da müşterilerinin ateşini ölçtükten sonra içeriye alıyor.

Esnaf Harun Akbulut, 11 Mayıs itibariyle AVM’lerin açıldığını belirterek, “Bulunduğumuz AVM yoğun bir şekilde ziyaretçi ağırlamaya başladı. Özellikle buraya geldiğimiz zaman sessiz buruk bir ortam oluyordu ama bugün itibariyle çok ciddi anlamda bir sesin olduğunu duyuyoruz. İnsanlar girip çıkmaya başladılar. Alışverişe başladılar. İnsanlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederek alışverişlerini yapmaya özen gösteriyorlar. Müşterilerin AVM’ye girişinde ateşleri ölçülüyor. Bizde müşterilerimize kolonya veya dezenfektan ikram ederek ellerinin temiz kalmasına dikkat ediyoruz. Bugün itibariyle ciddi anlamda yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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