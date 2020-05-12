Karabük İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

Karabük İl Genel Meclisi Mayıs ayı olağanüstü toplantısını Meclis Başkanı Hasan Yıldırım Başkanlığında yaptı. Başkan Yıldırım, proje kapsamında ayrılan KÖYDES ödeneklerinin geldiğini açıkladı.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan olağanüstü toplantıya korona virüs salgınına yakalanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Yıldırım, “Valimizin izinleri ile İl Genel Meclisimi olağanüstü toplantıya çağırmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın işlerinin aksamaması ve hizmetlerin devamı için önemli maddeleri görüşüp karara varmaya çalışacağız” dedi.

KÖYDES ödeneklerinin geldiğini açıklayan Yıldırım, “Programlar yapılıyor. Keltepe Kayak Merkezi’nde geçen sene borçlanma kararı almıştık. Bir miktarda hibe gelmişti. Burada eksik kalan çalışmalar vardı. Keltepe Kayak Merkezi’nde asfaltı yapılmamıştı. Bu eksik kalan bölümlerdeki çalışmalarımız ve bu sene yaklaşık 100 kilometre asfalt hedefimiz var. Bu asfaltların yapılması ile ilgili de altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl gibi bu çalışmalarımızı vaktinde yetiştireceğimize inanıyor, bu hizmetlerin yapılmasında başta hükümetimiz, cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlara, bürokratlara, milletvekillerimize ve valimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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