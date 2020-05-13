3 katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu

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Karabük’ün Ovacık ilçesinde Mehmet Burhan’a ait 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boyalı köyünde Mehmet Burhan isimli vatandaşın 3 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Ovacık Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Tüm katı saran alevler paniğe neden olurken, yangın olay yerine sevk edilen ekipler tarafından, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği evde yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı.

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