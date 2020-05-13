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Karabük'te filyasyon oranı yüzde 99

İHA

Karabük'te korona virüs (Covid19) kapsamında sürveyans ve filyasyon çalışmalarıyla bin 222 kişi sorgulanırken, filyasyon oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşti.

Karabük'te filyasyon oranı yüzde 99

Karabük'te korona virüs (Covid19) kapsamında sürveyans ve filyasyon çalışmalarıyla bin 222 kişi sorgulanırken, filyasyon oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşti.
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, korona virüsün Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.
Sağlık Müdürlüğünde bulaşıcı hastalıklar birimi başta olmak üzere, diğer birimlerde görevli personelle koordineli olarak toplam 21 saha ekibi ve 76 sağlık çalışanın görev yaptığı ifade edilen açıklamada, "Kurduğumuz saha ekipleri gece gündüz demeden ilimizde tespit edilen pozitif vakaların yakınları ve bu vakalara korunmasız bir şekilde 14 gün içinde bir saatten fazla yakın temas edenlerin, muayeneleri ve takibini yapmaktadır. İlimizde pozitif vaka tespit edildiği anda temaslı şüphesi yüksek olan tüm vatandaşlarımız Bakanlık Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü sürveyans ve filyasyon takip birimine bildirilmektedir. Bu vatandaşlarımız saha ekiplerimiz tarafından evlerinde ziyaret edilerek kontrolleri ve muayeneleri yapılmaktadır. İlimizde bin 222 vatandaşımız bu amaçla sorgulanmıştır. Filyasyon oranımız yüzde 99,8'dir" denildi.

"2 bin 400'ün üzerinde test çalışılmıştır"
Köylerde ve ilçelerde emniyet ile jandarma ekipleriyle birlikte il dışından gelen tüm vatandaşların günlük olarak tespit edilerek ziyaretleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda il dışından gelen 8 bin 809 vatandaşımız tespit edilmiş ve ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bakanlığımızın aile hekimliği bilgi sistemlerine aktardığı toplam 21 bin 898 kişilik takip listesi, aile hekimlerimiz tarafından günlük olarak aranmış ve takiplere devam edilmektedir. Bu takiplerde aile hekimlerimiz yüzde 90 takip oranı ile Türkiye’deki en iyi takip oranlarından birine sahiptir. İlimiz İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı ülkemizde PCR yöntemiyle Covid19 RNA çalışılmasına izin verilen 114 tanı laboratuvarından biridir. Laboratuvarımızda 6 klinik mikrobiyoloji uzmanı ve 12 sağlık çalışanı görev yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana laboratuvarımızda ilimize ait 2 bin 400'ün üzerinde test çalışılmıştır. İlk yapılan testler daha önce Ankara Ulusal Referans Laboratuvarında çalışılırken sonuç alma süresi ortalama 90 saatti. İlimizde test çalışılmaya başlandığından bu yana bu süre 6 saate kadar düşmüştür. Ayrıca bahsi geçen laboratuvarda Bartın iline ait Covid19 numuneleri de çalışılmakta ve Bartın’a da hizmet verilmektedir."

112 tarafından 16 bin 914 talep karşılandı
İl genelinde alınan diğer tedbirler hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde ilk vaka tespit edildiği günden itibaren, valiliğimizin aldığı kararla ilimize girişçıkış noktalarında emniyet ekipleriyle birlikte 7/24 esasına dayalı olarak sağlık denetimi yapılmaya başlanmıştır. Bu kontrol noktalarında İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 32 sağlık personeli görevlendirilmiştir. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaklandığından dolayı valilik bünyesinde her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna, sağlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla 112 Acil ve Evde Sağlık Ekiplerimiz tarafından hizmet verilmektedir. Bu güne kadar 16 bin 914 çağrı gelmiş ve talepler karşılanmıştır."
Ülkelerinin hava sahasını kapatması nedeniyle İstanbul Havalimanında mahsur kalan ve ülkelerine dönmeyen bin 725 Cezayir vatandaşının Karabük'te misafir edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"74 otobüs ile gelen bin 725 Cezayir vatandaşından; bin 607’si İsmail Necati Efendi Yurduna, 118’i Asiye Hatun Yurduna yerleştirilmiştir. Yurda giriş esnasında sağlık taramalarını yapmak üzere 4 hekim ve 18 sağlık personeli, ayrıca 2 adet 112 ASH ambulans ekibi görevlendirilmiştir. İlimizde kaldıkları süre zarfında Covid19 tanısı konan 12 Cezayir vatandaşının tedavileri tamamlanmış ve ülkelerine gönderilmişlerdir. Çekya’dan ülkemize dönüşü gerçekleştirilen 106 vatandaşımız ise İsmail Necati Efendi yurdunda 14 gün süre ile karantinada tutulmuş olup, bu süre içerisinde 1 doktor ve 1 hemşireden oluşan sağlık ekibimiz tarafından günlük izlemleri ve muayeneleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca gerek filyasyon ekiplerimiz gerekse Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından alınan PCR sonuçları pozitif çıkan hastalarımızdan tedavi süreci başlatılan ve semptomu olmayanlar için Katip Çelebi KYK yurdu hazırlanmıştır. Bu yurtta evde takip kararı verilen ancak durumu müsait olmayan veya temas riski oluşturabilecek olanların takipleri tamamlanmaktadır. Ayrıca semptomları düzeldiği için hastaneden taburcu edilen, ancak bulaş riski nedeniyle evine gidemeyen vatandaşlarımız da bu yurtta takip edilmektedir. Şu anda hastaneden taburcu olmuş 19 vatandaşımız bu yurtta gözetim altında tutulmaktadır. Yurtta ayrıca 1 doktor ve 1 hemşire arkadaşımız görev yapmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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