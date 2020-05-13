Karabük´te tek katlı ev ile bir evin çatısı yandı

<br>Yasin ALDEMİR/OVACIK(Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Ovacık ilçesinde, 2 ayrı yangında bir ev ile bir evin çatısı yandı. <br>Öğle saatlerinde, Ovacık Boyalı köyünde, Mehmet Burhan´a ait 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evin çatısını saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.<br>Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatısı yanarken, 3´üncü katta hasar oluştu.<br>Soğanlı köyünde de Kemal Akkaya´ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.<br>Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter olay yerinde çalışmaları takip ederek, söndürme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla su tuttu. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Ovacık Yasin ALDEMİR<br>2020-05-13 18:02:15<br>
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