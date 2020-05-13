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Karabük´te tek katlı ev ile bir evin çatısı yandı

DHA

Yasin ALDEMİR/OVACIK(Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Ovacık ilçesinde, 2 ayrı yangında bir ev ile bir evin çatısı yandı.  Öğle saatlerinde, Ovacık Boyalı köyünde, Mehmet Burhan´a ait 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evin çatısını saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatısı yanarken, 3´üncü katta hasar oluştu. Soğanlı köyünde de Kemal Akkaya´ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi....

Karabük´te tek katlı ev ile bir evin çatısı yandı

<br>Yasin ALDEMİR/OVACIK(Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Ovacık ilçesinde, 2 ayrı yangında bir ev ile bir evin çatısı yandı. <br>Öğle saatlerinde, Ovacık Boyalı köyünde, Mehmet Burhan´a ait 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evin çatısını saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.<br>Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatısı yanarken, 3´üncü katta hasar oluştu.<br>Soğanlı köyünde de Kemal Akkaya´ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.<br>Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter olay yerinde çalışmaları takip ederek, söndürme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla su tuttu. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Ovacık Yasin ALDEMİR<br>2020-05-13 18:02:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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