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(Özel) Çiftçilerin meşakkatli "çeltik" ekimi Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: "Türkiye ortalamasının üzerinde verim alıyoruz"

İHA

Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.

(Özel) Çiftçilerin meşakkatli "çeltik" ekimi Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: "Türkiye ortalamasının üzerinde verim alıyoruz"

Karabük’te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.
Korona virüs (Covid19) salgınına rağmen çiftçiler ekimlerine ara vermeden devam ederken, Karabük’ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç tarafından 106 bölgede 300 dekar alanda yapılan çeltik ekimi başladı. Çeltik işçiliğinin en meşakkatli kısmı olan ekim eski usullerle yapılıyor.
Son yıllarda tarımda makineleşmenin hızla artmasıyla biçerdöverle hasadı yapılan pirincin kurutma işlemi de Karabük’te ilk olan 10 ton kapasiteli ’tahıl kurutma ve temizleme makinesi’ ile yapılıyor. Çeltik ekimini inceleyen Karabük İl Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak seferber olduklarını söyledi.
İl Özel İdaresinden tohumluk tedariki yaptıklarını ve üreticilere dağıttıklarını ifade eden Ayvalık, "2021 için projelerimizi geliştirmek için ortak bir karara vardık. Bu sene itibariyle 5 dönümlük bir alanda deneme çalışması yapacağız. Çeltik ekim zamanına başlamış bulunmaktayız. İlimizde uzun yıllardır çeltik üretimi yapılmakta. Şu anda Üçbaş, Yukarı Kızılcaören ve Bürnük köyü hattında 450 dekarlık alanda çeltik için ruhsat verdik. Ekimlere geçen hafta itibariyle başladık. Kanallar, tabalar hazırlanmış durumda ekim gerçekleştiriliyor. Gelecek hafta içerisinde bütün ekimi tamamlamayı hedefliyoruz. 120130 günlük vejetasyon süresinden sonra hasadı gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Hedef 390 ton ürün
Yüksek verimler alınan bir bölge olduğunu aktaran Ayvalık, şunları kaydetti:
"Türkiye ortalamasının üzerinde verim alıyoruz. Dekardan 866 kilogram verim aldık. Bu sene daha fazla alacağımızı ümit ediyoruz. Geçen sene bir hastalık yılıydı. 390 ton bir ürün hedefliyoruz. Gelecek sene de bu rakamı artırmak bizim hedefimiz. Önceki dönemlerde Luna ve Osmanlı çeşitlerini kullanıyorduk. Bu sene yapacağımız denemelerle 5 tane yeni çeşidimizi buraya kazandırdık. Bu çeşitlerimizi gelecek yıllar vatandaşlarımızın üretimine sunacağız."
Bitkisel ve Hayvansal Üretimleri İzleme Kurulunun kurulduğunu da anlatan Ayvalık, "Her hafta valimizin başkanlığında ilgili paydaşlarla toplanıyoruz. Mevcut sorunları tespit ediyoruz, masaya yatırıyoruz, çözüm önerileri konusunda hemfikir oluyoruz. Anında çözüme gidiyoruz. Sahaya indiğimizde gördüğümüz üretim ortamının ciddi oranda artışı. Bir önceki yıla göre fide üretimi ve satışımız ile siparişlerimiz üç kat kadar artış oldu. Küçük alanlarda bile bir artış oldu. Vatandaşlarımız bu konuda arıyorlar, genelde şu an için yazlık ekimi grubu domates, biber patlıcan gibi... Bunu kurum olarak biz vermiyoruz. Ama vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bu sevindirici bir olgu. Özellikle bu işe meraklı olan üreticilerimize çağrımız şu: Bizim kendimize özgü, endemik olan ata tohumu çeşitlerimiz var. Bunların tohumları ellerinde mevcut ya da yakın imkanlarda bulabilirler, her fideyi dışarıdan almaya gerek yok. Kendi elimizdeki tohumlarla birlikte bunları üretime kazandırabiliriz. Tohumları kendimiz yetiştirip, fideye çevirebiliriz" dedi.
Dijital tarım pazarının faaliyete geçtiğini açıklayan Ayvalık, şu ifadelere yer verdi.
"Üreticilerimiz ürettiklerini genelde yerel pazarda pazarlıyorlar. Ama bu sene için farklı bir uygulama gerçekleştirdik. Bakanımız Bekir Pardemirli’nin talimatlarıyla oluşturulan dijital tarım pazarı faaliyete geçti. İlimizdeki çeltik üreticilerinin bu platforma kayıt olmalarını sağladık. Bu platformun özelliği alıcı ve satıcıyı aynı anda buluşturması."

"Dekar başına 850900 kilo bekliyoruz"
Çeltik üreticisi Halit Gömeç ise çeltik üretimin ekiminden hasadına kadar geçen 120 günlük aşamaları anlattı.
Geçen yıl yüzde 3540 oranında bir düşüş yaşandığını anlatan Gömeç, "Toprakları sürüyoruz, taban gübrelemesi yapıyoruz, tekrar traktörle sürüyoruz. Çeltikte toprağı ne kadar kurutursan içindeki tohum atmadan önceki hazırlığı kolay olur" dedi.
Toprağın hazırlandığını, suların tabalara verildiğini ve tohumların serpildiğini vurgulayan Gömeç, "12 günlükken ilacını atıyoruz, 35 günlük olduktan sonra tekrar ilaç atıyoruz, 45 günlükken çimen gübresini yapıyoruz. Sürekli su kontrolünü yaprak Eylül’ün 15’ine kadar olgunlaşması oluyor. 120 günde mahsul oluyor. Geçen sene yüzde 3540 düşüş vardı. Verimi mevsim şartları belirliyor, sıcağı seven bir bitki, sıcak ve su olacak. Dekara 850900 kilo bekliyoruz. Karabük’te 450 dönümde ekim yapılıyor, biz ise 300 dönüm yapıyoruz. Biz hasadını yaptıktan sonra kurutuyoruz, daha sonra fabrikalara gönderiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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