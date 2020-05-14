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Mahalleliden küçük Ayşe'ye doğum günü sürprizi

İHA

Karabük'te bir mahallenin sakinleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Ayşe Gül'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Mahalleliden küçük Ayşe'ye doğum günü sürprizi

Karabük'te bir mahallenin sakinleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Ayşe Gül'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Şirinevler Mahallesi'nde oturan ve korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Ayşe Gül'ün 10'uncu yaş günü mahalle halkı tarafından kutlandı.
Bir grup genç, 4. sınıf öğrencisi Ayşe Gül için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ellerinde meşale, maytap ve üzerinde "İyi ki doğdun Ayşe" yazılı pankartla evin önüne gelen gençler, Ayşe Gül'ün doğum gününü kutladı. Evinin penceresine çıkan Ayşe Gül, şaşkınlık yaşarken, gençler daha sonra doğum günün pastasını kapıdan Ayşe Gül'e verdi. Ayşe Gül ise yaş pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.
O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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