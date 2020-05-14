Göletlere 30 bin sazan bırakıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 30 bin sazan balığı göletlere bırakıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ülkedeki su ürünleri, kaynakların ve su ürünlerinin gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularındaki nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında üretim tesislerinde üretilen 10 bin sazan yavrusunu Ortakçılar Göletine bırakıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ekolojik yaşamı desteklemek ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla 10 bin sazan yavrusunu gölete bıraktıklarını söyledi. Esencik ve Bostancılar Göletine de 10 bin olmak üzere 30 bin sazan yavrusu bırakıldığını ifade eden Gürel, "Balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığına bağlı olduğundan bırakılan bu yavruların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan ve halkımızdan bekliyoruz. Zaten şuanda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı yasaklar getirdik ve uyguluyoruz" dedi.

Vali Gürel, korona virüs (Covid19) ile etkin mücadelede alınan önlemler ve sürdürülen çalışmalar hakkında Eflani Kaymakamı Burak Öz ve Belediye Başkanı Ertuğrul ile bir süre görüşerek, Vefa Sosyal Destek Grubunun ilçede yaptığı çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Eflani ilçesi dönüşünde Alaçat köyü Karapınar Mahallesi'nde hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraşan kadın çiftçileri ziyaret eden Vali Gürel, 14 Mayıs Çiftçiler Günlerini kutlayarak süre sohbet etti.

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