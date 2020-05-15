Karabük´te 'askıda ekmek' uygulaması

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, Karabük Mahallesi Muhtarlığı tarafından başlatılan 'askıda ekmek' uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, ekmeklerini ücretsiz alıyor.<br>Karabük Mahallesi Muhtarlığı 'askıda ekmek' uygulaması başlattı. Vatandaşların muhtarlığa yaptığı yardımla mahallede bulunan 2 bakkalda 'askıda ekmek' uygulaması kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekmekleri ücretsiz alıyor. Uygulamayı başlatan ve örnek olmasını isteyen Karabük Mahallesi Muhtarı Emre Çınar, "Bu zor zamanlarda vatandaşlarımız için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde en azından günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir uygulama başlatmış bulunmaktayız. Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayarak yaşantılarında bir nebze olsun faydamız olsun istedik" dedi.<br>Kampanyayı desteklediklerini ifade eden bakkal Mehmet Bekçi, "Muhtar, mahallemizde askıda ekmek uygulamasını başlattı. Böyle bir uygulamayı başlattığı için muhtarımıza teşekkür ederiz. Mahallemizin esnafı olarak bu uygulamayı destekliyoruz. Vatandaşlarımız gelip gönül rahatlığı ile ekmeğini alabilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-15 10:35:57<br>

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