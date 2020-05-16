Göle ağ atıp balık avlayanlara 16 bin 950 lira ceza 

<br>Yasin ALDEMİR/EFLANİ(Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Bostancılar Göleti'ne 150 metrelik ağ atarak, 52 sazan balığı avlayan 3 kişiye toplam 16 bin 950 TL para cezası kesildi.<br>Bostancılar Göleti çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gölde B.E. (33), Y.E. (29) ve B.E.´nin (23) balık avladığını gördü. Bunun üzerine 3 kişiyi durduran jandarma, 150´şer metre 2 ağ, 2 metre uzunluğunda tekne, 69 kilo 980 gram gelen 52 sazan balığına el konuldu. Kaçak balık avlayan 3 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına muhalefetten 3 bin 150´şer TL ve Su Ürünleri Kanunu´na muhalefetten 2 bin 500´er TL olmak üzere toplam 16 bin 950 para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR<br>2020-05-16 17:52:28<br>

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