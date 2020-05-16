Karabük'te perakende satış yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan perakende satış yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın hava sıcaklığındaki artış ve günlerin uzamasıyla birlikte alışverişin daha geniş zamana yayılması için alındığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklığındaki artış ve günlerin uzamasıyla birlikte alışverişi daha geniş bir zaman dilimine yayarak insan yoğunluğunu azaltmak maksadıyla daha önce 14 Nisan 2020 tarih ve 30 nolu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararının 1. maddesinde yeniden düzenlemeye gidilen tüm işyerleri, perakende gıda satışı yapan et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi şarküteri ve benzeri işletmeler ve tekel bayileri, perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmeler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, züccaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima kuyumcu, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri, satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi ve benzeri diğer işletmeler, perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmeler ve hayvan yemi satan bayiler hakkında alınan çalışma, gün ve saatleri ile ilgili tüm kısıtlama kararlarının kaldırılmasına karar verilmiştir."

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