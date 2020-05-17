Karabük´te berber ve kuaförlere koronavirüs testi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karabük´te berber ve kuaförlere koronavirüs testi 

DHA

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı.  Kentte 11 Mayıs tarihinde yeniden faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'na kayıtlı 187 esnaf ve çalışanlarından Karabük Belediyesi´nin nikah ve konferans salonunda kurulan alanda özel kıyafetli sağlık personeli tarafından test örnekleri alındı.  Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, ilçelerde de aynı çalışmanın yapılacağını...

Karabük´te berber ve kuaförlere koronavirüs testi 

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. <br>Kentte 11 Mayıs tarihinde yeniden faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'na kayıtlı 187 esnaf ve çalışanlarından Karabük Belediyesi´nin nikah ve konferans salonunda kurulan alanda özel kıyafetli sağlık personeli tarafından test örnekleri alındı. <br>Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, ilçelerde de aynı çalışmanın yapılacağını belirterek, "Karabük'teki berber ve kuaförlerimizi Covid-19 testinden geçiriyoruz. Özellikle berber ve kuaförlerin tekrar hizmete girdikten itibaren onların denetimlerini, kontrollerini yapıyoruz. Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yine berber ve kuaför arkadaşlarımızın kendilerine gelen müşterilerin tamamının isimlerini, telefonlarını, adreslerini ve onlara hizmet veren personelin isimlerini kaydedecek bir defter tutmalarını istedik. Bu kayıtla beraber herhangi bir pozitif vakaya rastlanılması halinde temasların daha kolay tespit edilmesini amaçlıyoruz" dedi. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-17 17:32:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: “Korona hastalığı kontrol altına alınmış durumda” “İnsanlar gönül rahatlığıyla hizmet almaya gidecektir”
YEREL HABERLER Karabük’te berber ve kuaförlere Covid-19 testi ...
(Özel) Korona günlerini elleriyle yaptığı salda geçiriyor Karabük'te 65 yaşındaki Recep Özen, sokağa çıkma serbestisi olan saatleri kendi yaptığı sala binerek geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Korona günlerini elleriyle yaptığı salda ...
7 il için "en yüksek sıcaklık" uyarısı
YEREL HABERLER 7 il için "en yüksek sıcaklık" uyarısı
Karabük'te perakende satış yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
YEREL HABERLER Karabük'te perakende satış yerleriyle ilgili ...
Göle ağ atıp balık avlayanlara 16 bin 950 lira ceza 
YEREL HABERLER Göle ağ atıp balık avlayanlara 16 bin 950 lira ceza 
Karabük’te 8 milyon 406 bin TL yardımda bulunuldu
YEREL HABERLER Karabük’te 8 milyon 406 bin TL yardımda bulunuldu
Gölette ağ ile kaçak balık avlayan 3 kişiye 16 bin 950 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Gölette ağ ile kaçak balık avlayan 3 kişiye 16 bin ...
Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı
YEREL HABERLER Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı
Önce dolmuş sürücüsüne, sonra dolmuşa binen gençlere ceza kesildi
YEREL HABERLER Önce dolmuş sürücüsüne, sonra dolmuşa binen gençlere ...
Kaymakamdan halk pazarı denetimi
YEREL HABERLER Kaymakamdan halk pazarı denetimi
Başkan Yeşiloğlu, Vali Gürel’e çalışmalar hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Yeşiloğlu, Vali Gürel’e çalışmalar hakkında ...
Mahalle muhtarından örnek davranış
YEREL HABERLER Mahalle muhtarından örnek davranış
Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu ...
Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu ...
Korona virüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu edildi 8 gündür vak'anın görülmediği Karabük'te iki kişi daha taburcu edildi Virüsü yenen Çetinkaya, “Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın”
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu ...
Gençler sokaklara akın etti, hareketlilik arttı Maske takmayan gençleri bekçiler uyardı Yaklaşık 45 gündür dışarıya çıkamayan gençler arkadaşları ile hasret giderdi
YEREL HABERLER Gençler sokaklara akın etti, hareketlilik arttı Maske ...
Karabük´te 'askıda ekmek' uygulaması
YEREL HABERLER Karabük´te 'askıda ekmek' uygulaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X