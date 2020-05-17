Karabük´te berber ve kuaförlere koronavirüs testi 

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. <br>Kentte 11 Mayıs tarihinde yeniden faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'na kayıtlı 187 esnaf ve çalışanlarından Karabük Belediyesi´nin nikah ve konferans salonunda kurulan alanda özel kıyafetli sağlık personeli tarafından test örnekleri alındı. <br>Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, ilçelerde de aynı çalışmanın yapılacağını belirterek, "Karabük'teki berber ve kuaförlerimizi Covid-19 testinden geçiriyoruz. Özellikle berber ve kuaförlerin tekrar hizmete girdikten itibaren onların denetimlerini, kontrollerini yapıyoruz. Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yine berber ve kuaför arkadaşlarımızın kendilerine gelen müşterilerin tamamının isimlerini, telefonlarını, adreslerini ve onlara hizmet veren personelin isimlerini kaydedecek bir defter tutmalarını istedik. Bu kayıtla beraber herhangi bir pozitif vakaya rastlanılması halinde temasların daha kolay tespit edilmesini amaçlıyoruz" dedi. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-17 17:32:11<br>

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