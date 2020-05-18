Başkan Köse 19 Mayıs'ı kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse, mesajında, milli egemenliğin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın, aynı zamanda Atatürk’ün gençliğe verdiği değerin ve Cumhuriyet’in onların omuzlarında yükseleceğine olan inancının bir ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin emanet edilen gençlerin ülkesini ve milletini seven, çalışıp üreten insanlar olarak yetişmesinin kendilerinin en önemli görevi olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"19 Mayıs günü başlayan Milli Egemenlik Mücadelesi tarih önünde büyük bir destan yazarak kazanılan Kurtuluş Savaşı ve kurulan Cumhuriyet, şanlı bayrağımızın yurdumuz üzerinde özgürce dalgalanmasını sağlamıştır. 19 Mayıs Milli Mücadele ruhundaki zoru başarma azmi ve kabiliyeti, milletlerine olan derin bağlılıkları en büyük ilham kaynağımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle taze güç ve dinamik bir kuvvet olan gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bu eserin mimarları başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."

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