Karabük'te 19 Mayıs 19.19'da İstiklal Marşı okunarak kutlandı

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Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da bir program düzenlendi.

Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, daire müdürleri ve polisler katıldı.Tören öncesi polis araçları siren eşliğinde konvoy yaparak kent meydanına geldi. Saatler 19.19'da İstiklal Marşı okunduktan sonra Türk bayrakları ile marşlar çalındı.

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