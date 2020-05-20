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Sıcak havadan bunalan “Paşa” su oluğunda yüzerek serinlemeye çalıştı

İHA

Sıcak havadan bunalan “Paşa” su oluğunda yüzerek serinlemeye çalıştı

Karabük’te sıcak havadan bunalan "Paşa" isimli bir köpek, çeşmenin su dolu oluğunda yüzerek serinlemeye çalıştı.
Karabük’te 4 gündür etkili olan hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da büyük oranda etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Karabük'te “Paşa” isimli köpek kendini köy çeşmesinin su dolu oluğuna girip yüzerek serinlemeye çalıştı. O anlar ise köpeğin sahibi tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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