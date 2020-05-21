Berber ve kuaförlerin mesai saatleri uzatıldı

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Karabük'te, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında daha önce 21.00'da kapanan berber ve kuaförlerin çalışma saatleri 23.00'a kadar uzatıldı.

Karabük İL Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk oluşmaması için berber, güzellik merkezi, kuaför ve marketlerin 6 Mayıs 2020 tarihinde belirlenen çalışma saatleri değiştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı öncesi yaşanabilecek yoğunluk göz önüne alınarak 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde 09.0023.00 olarak düzenlenmesine karar verilmiştir" denildi.

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