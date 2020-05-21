Karabük´te tatlı ve şekerleme imalathaneleri denetlendi

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalathanelerinde denetimlerde bulundu.<br>İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan iş yerlerinde denetimde bulundu. Denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşulları ve kullanılan malzemelerin kalitesi incelendi, numuneler alındı. Ürünlerin, muhafaza koşulları, bulunduğu dolapların ısı derecesi, üretildikleri yer, barkodu ve son kullanma tarihi kontrol edildi.<br>İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak denetim ve kontrollerin gece ve gündüz demeden, mesai saati gözetmeksizin hız kesmeden devam edeceğiz. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarı ve yaptırımlar yapılacak." diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-21 18:02:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.