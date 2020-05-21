Saman yüklü kamyonet görenleri hayrete düşürdü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Karabük'te saman yüklü bir kamyonet görenleri hayrete düşürdü.



Kastamonu istikametinden Karabük istikametine giden 78 BJ 091 plakalı saman yüklü kamyonetin aşırı yükü tehlikeye neden oldu. Samanlar yana yatmış şekilde ilerleyen kamyonet devrilme tehlikesi yaşarken, diğer araçları da tehlikeye attı.

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