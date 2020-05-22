Safranbolu'da tarihi bina yandı

<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş kurtarılamadı.<br>Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu´ya bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Ahmet Çağlayan´a ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı. <br>Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR<br>2020-05-22 01:48:47<br>
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