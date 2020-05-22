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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar uyarıyor: "Yaşlılara yönelik ev kazalarına dikkat"

İHA

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, koronavirüs salgını nedeniyle, zamanının tamamını evlerinde geçiren yaşlı kişileri ev kazaları konusunda uyardı. Yaşlıların ev içinde en sık karşılaştıkları kaza türünün düşmeler olduğunu vurgulayan Akdur, yanıklar, zehirlenmeler ve kesiklerin de önemli yaralanmalar arasında yer aldığını belirtti.

Uzmanlar uyarıyor: "Yaşlılara yönelik ev kazalarına dikkat"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, koronavirüs salgını nedeniyle, zamanının tamamını evlerinde geçiren yaşlı kişileri ev kazaları konusunda uyardı. Yaşlıların ev içinde en sık karşılaştıkları kaza türünün düşmeler olduğunu vurgulayan Akdur, yanıklar, zehirlenmeler ve kesiklerin de önemli yaralanmalar arasında yer aldığını belirtti.
Yaşlıların ev kazalarından korunmasında ev ortamının güvenli bir hale getirilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Akdur, yaşlı kişilere şu uyarılarda bulundu:
"Evin yaşam alanındaki zemininin döşemesi, sizlerin kaymasını, takılmasını veya düşmesini önleyecek şekilde olmalı. Zemine kayabilecek özellikte olan halı veya kilim sermeyiniz. Evde küçük çocuklarla beraber yaşıyorsanız, oyuncakların, misket veya kaymanıza ve düşmenize neden olabilecek tüm malzemelerin ortada bırakılmamasını sağlayınız. Banyoda, kaymanızı, bir yere çarpmanızı ve düşmenizi önleyecek tedbirler alınmalıdır. Yerlerin ıslak olmamasına özen gösterilmeli, banyo terliklerinin altlarının kaymamasına dikkat edilmelidir. Banyo yapılan yerin kaymaz özellikte olması önemli. Küvet, duş ve gereken bölümlere tutunmayı sağlayan tutunma barları konulmalıdır. Banyo zeminine kaymayı önlemek için paspas konulabilir. Havalandırma sisteminin güvenliğine özen gösterilmelidir. Sigara, yangınların en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sigara içmek hem sağlığınızı hem de güvenliğinizi çok olumsuz etkiler. Yatak odanızda ve yatağınızda asla sigara içmeyiniz. Soba yanan odada asla uyumayınız. Kapılarda takılıp düşmenize yol açabilecek eşik olmamalıdır. Merdivenli bir evde oturuyorsanız, merdivenden inerken veya çıkarken, düşmenize yol açabilecek her şey risk taşıyor. Elektrikli cihaz veya aletler kullanılmadığı zaman prizden çıkarılmalı, ıslak alanlardan uzak tutulmalıdır. Elektrik kabloları yürüme ve geçiş alanlarında olmamalı, aşınmış ve yıpranmış kabloların risk taşıdığı unutulmamalıdır. Prizde bırakılan ve unutulan ütü yangınlara yol açıyor. Mutfak güvenliği de oldukça önemli. Bir şeye uzanırken kayarak düşme, dolap veya raflardan bir şey alırken çıkılan tabure veya sandalyeden düşme de sık görülen ev kazalarıdır. Bıçak, kesici mutfak aletleri, tüp, ocak, çakmak kullanımı konusunda özenli ve çok dikkatli olunmalıdır.
İlaçlar güvenli yerlerde ve kendi kutularında tutulmalıdır. Kutu değişikliği kafanızı karıştırabilir ve yanlış ilacı yanlış zamanda kullanmanıza ve önemli sorunlara yol açar. Ambulans, itfaiye, polis imdat gibi acil aranması gereken numaraların ezberlenmesi oldukça önemli. Ev içinde terlik seçimi de önemli. Ayak tabanı kaymayan terlikler tercih edilmeli. Etek veya pantolon boyu, ayaklara takılmayacak şekilde olmalı. Terliksiz çorapla merdiven ve kaygan zeminlerde yürümek düşmelere yol açabilir. Yatağınızın yanında, telefon, dolu bir su bardağı, gözlük gibi ihtiyaçlarınızı koyabileceğiniz küçük bir masa veya komidin işinizi kolaylaştırır. Yatağınızın yanında, kolay açılıp kapanan bir masa veya gece lambası da, gece kalktığınızda karanlıkta bir yere takılıp düşmemenize yardımcı olur. Baston kullanıyorsanız bastonun yatağınızın yanında veya çok yakınında durması da önemli. Elektrikli battaniye kullanımı da risk taşıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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