Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara koştular

Karabük’te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezarlıklarla giderek dua etti.

Yeni tip korona virüs (COvid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan bayramı arifesinden başlamak üzere toplam 4 gün süreyle Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar kabristan ziyaretlerini bayram öncesi yaptı. Yağışlı havaya rağmen mezarlıklara gelen vatandaşlar yakınlarına dua ederek, mezarlarını düzenledi.

Eşinin mezarını ziyaret eden Cemile Yalçın, arife gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan bugünden mezar ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

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