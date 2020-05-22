Karabük´te kısıtlama öncesi pazara akın ettiler

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti.<br>Karabük´te, 4 günlük sokağa kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyenler, kent merkezinde yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, Kemal Güneş Caddesi ile kent merkezinde kurulan pazarı doldurdu. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşları, polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı.<br>Pazardan alışveriş yapan Coşkun Şanlı, `´Herkes evinde kalsın. Bu bayram böyle oldu. İnşallah önümüzdeki bayramları yine coşkulu yaşarız" dedi.<br>Şeyda Uzun da "Evde kalacağız mecburen. Yapacak bir şey yok maalesef. Bayram öncesi alışverişimizi yaptık, alacaklarımızı aldık. Bu bayram böyle biraz buruk geçecek" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-22 17:16:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.