KBÜ Rektörü Polat’tan "Ramazan Bayramı" mesajı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların kabul olması ve Rabbimizin bizleri daha nice ramazanlara kavuşturması ümidiyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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