Yasak öncesi ekmek fırınlarının önünde kuyruklar oluştu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırınlarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde, fırınlarda ekmek kalmadı. Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar iftar öncesi ekmek alabilmek için uzunca kuyruklar oluşturdu.

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