Milletvekili Güneş’ten Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ramazan Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Güneş, “Değerli hemşehrilerim, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını bu yıl biraz hüzünlü de olsa geri de bırakıyoruz. Dünyada yaşanan pandemi, iftarlarda, sahurlarda, camilerde asırlardır alışageldiğimiz rahmet buluşmalarımızın bu yıl önüne geçti. Bayram sabahı Bayram namazlarımızı da eda edemeyeceğiz. Ancak gönüllerimiz ve dualarımız bizleri hep birlikte ve bir arada tutmaktadır. Devlet ve millet olarak salgına karşı büyük özveriyle mücadelemizi yaptık ve yapmaya da devam etmekteyiz. Mücadelemiz bizlere özlediğimiz vuslat günlerini daha erken sürede getirecektir. Bu ayrılık nihayete kavuştuğunda inanıyorum ki bizleri eskisinden daha sıkı bir arada tutacak, kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve yakınlığımızı pekiştirecektir. Bugüne kadar millet olarak önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, Allah’ın yardımı ve inayetiyle milletimizin dirayeti sayesinde bu sıkıntıyı da atlatacağız. Yüce Mevla’dan bu mübarek günlerde niyazımız bundan sonra yaşayacağımız tüm Bayramların milletçe hep birlikte ve coşkuyla kutlanması olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Bayramın, başta İslam âlemi olmak üzere, insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sevgi, muhabbet ve kucaklaşma dolu nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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