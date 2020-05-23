Karabük'te marketlerde yoğunluk oluştu

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde açılan marketlerde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar maske takarak sosyal mesafe kuralına uydu.<br>Ramazan Bayramı´nı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için Karabük Beşbinevler´de bulunan marketlerden alışveriş yaptı. Saat 10.00 ile 17.00 arası açılan marketlerde zaman zaman yoğunluklar yaşansa da alışverişe gelen vatandaşlar maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına uydu. Alışverişe çıkan Faik Enes Akkaya, "Uygulama saat 17.00´ye kadar olunca insanlar olmayacakmış gibi ya da tekrar gelmeyecekmiş gibi alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.<br>Zorunlu ihtiyaçların alınması gerektiğini belirten Kenan Ayan ise "Yapılan bu uygulama çok doğru. 23 aydır sıkıntı çekiyorsak böyle kalabalık oluşturmak olmaz. Kalabalıktan kaçıp zorunlu ihtiyaçlarımızı alacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-23 20:30:48<br>

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