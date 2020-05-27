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Karabük´te kısıtlama bitti, gece yarısı sokaklar doldu

DHA

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) KARABÜK´te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından gece yarısı dışarı çıkanlar, cadde ve sokaklarda gezdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Mayıs´ta başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın hemen ardından Karabüklüler, kendilerini sokağa attı. Gece yarısı kalabalıklaşan yerlerden 100. Yıl Mahallesi´nde araç yoğunluğu oluştu. Bazı kişiler, açılan büfelerden alışveriş yaptı. Sokağa çıkma kıtlamasının ardından yürüyüşe çıkan Mustafa Ateş, `´Bu kısıtlama inşallah halkımız için iyi...

Karabük´te kısıtlama bitti, gece yarısı sokaklar doldu

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) KARABÜK´te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından gece yarısı dışarı çıkanlar, cadde ve sokaklarda gezdi.<br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Mayıs´ta başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın hemen ardından Karabüklüler, kendilerini sokağa attı. Gece yarısı kalabalıklaşan yerlerden 100. Yıl Mahallesi´nde araç yoğunluğu oluştu. Bazı kişiler, açılan büfelerden alışveriş yaptı.<br>Sokağa çıkma kıtlamasının ardından yürüyüşe çıkan Mustafa Ateş, `´Bu kısıtlama inşallah halkımız için iyi olmuştur. İster istemez evlerde sıkıldık. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından şöyle bir yürüyüş yapmaya çıktık, bacaklarımız açıldı iyi oldu. 4 gün boyunca evde oturduk, ailemizle vakit geçirdik, evde yapılabilecek sosyal aktiviteleri yaptık. İnşallah bu saatten sonra daha iyi olur" dedi.<br>Nikah kıyıp, koronavirüs nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Mehmet Salih ve Kübra Ertem çifti ise sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fotoğraf çektirerek, hatıra kalmasını istediklerini söyledi. Çift, evde sıkıcı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-27 10:25:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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