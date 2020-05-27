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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DATÜB'ün kuruluşunun 10. yıldönümü

İHA

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, birliğin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

DATÜB'ün kuruluşunun 10. yıldönümü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, birliğin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
DATÜB, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov'un girişimleriyle 10 yıl önce dünyanın her yerindeki Ahıskalı Türkler'in kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek, bu örgütlerin birlikte hareket etmelerini sağlamak ve Ahıskalıların 1944'te maruz kaldıkları sürgünü dünyaya duyurarak gerekli tanıtım ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türkiye’de Bakanlar Kurulu'nun kararı, cumhurbaşkanı onayıyla kuruldu. DATÜB, uluslararası alanda 1944 yılında Ahıska'dan sürgüne gönderilen ve hala dağınık olarak çeşitli ülkelerde sürgünde yaşayan Ahıskalı Türkler'in yaşam şeklinin rehabilitasyonu, iadei itibarı, hak ve hukuku ile vatana dönüş için faaliyet gösteriyor. Vatana dönüş ile ilgili konularda Gürcistan makamları ile ve gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi (AK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi ulusaluluslararası örgütler ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunan DATÜB, Ahıskalı Türkler'in Türkiye'ye göç etmelerinde, ikamet, vatandaşlık, eğitim ve çalışma izinleri gibi sorunlarına çözüm bulunmasına yönelik de faaliyet ve girişimlerde bulunuyor. Birliğin kuruluşunun 10. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan DATÜB Kurucu Başkanı Ziyatdin Kassanov, 10 yıldaki çalışmaların 9 ülkeye ulaştığını vurgulayarak, "Benim tek arzum var. O da milletimizin birliğini, bütünlüğünü sağlamak. Milletimizi tek çatı altında toplamaktır" dedi.
Kasasanov, Türkiye'deki makamlarla yoğun görüşmeleri sonucu "istisnai vatandaşlık" hakkı verilmesinin çözüme kavuşturulduğunu ve 2 yıl içerisinde 50 bin Ahıskalı Türk'e Türkiye vatandaşlığı verildiğini belirtti. DATÜB'ün dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Ahıska Türkleri'nin vatana dönmesini teşvik için Ahıska'da yeni konutların alınmasına yardımcı olduğunu kaydeden Kassanov, "DATÜB, Türkiye'de yıllardır çözülemeyen vatandaşlık sorununu da çözdü. Her yıl uzatmalı ikamet izniyle halkımız için büyük maliyet oluşturan sorun çözüme kavuşturularak, ilk kez uzun dönem ikamet izni alındı" ifadelerini kullandı.
Kassanov, Avrupa Konseyi'nde yürütülen başarılı çalışmalar sonucu DATÜB'ün adındaki Türk ifadesi ile Avrupa Konseyi Uluslararası STK'lar Konferansı'na üye kabul edilen ilk uluslararası STK olduğunu dile getirdi. Kassanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 10 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DATÜB ve YTB organizasyonunda Ahıskalı Türkler'in sürgününün 75. yılı anma programı düzenlediklerini hatırlattı.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"DATÜB ile milletimiz arasında bu sevgi bağını kuran, ortaya çıkaran güzel bir liderimiz var. 50 yıl, 100 yıl geçecek ve milletimiz başkanımızı asla unutmayacaktır. Basın yayında ise 20 yıldan bu yana yayın hayatını devam ettiren 'Ahıska' isimli gazetemiz, DATÜB Bülteni ve 5 yaşındaki 'Türk Birliği' dergimiz ile her zaman halkımızın sesi olduk. Şu an onlarca yurt içi ve yurt dışı ofislerimizle, Türkiye İcra Komitemizle, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımız ve tüm teşkilatımızla gece gündüz demeden halkımıza hizmet vermekteyiz. Bu yolları bize açan Sayın Başkanımız Ziyatdin Kassanov'a her zaman dua ediliyor. Tüm bu çalışmalar DATÜB ve onun lideri sayesindedir. DATÜB'ün kuruluşunun 10. yılıdır. Milletimizin bir ülkede tek çatı altında birleşmesini hayal görenler bugün Ahıskalıların toplu halde yaşadıkları 9 ülkede birleşme sağlandığının şahidi oldular. Bu birliğin ismi de DATÜB'dür. Bu birliğin başında ise Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov vardır. Bugün itibarıyla 9 ayrı ülkede yaşamlarını sürdürmekte olan Ahıskalı Türkler'in bu ülkelerde karşılaştıkları çeşitli sorunları çözmek için DATÜB çatısı altında buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda DATÜB'ün kapısı, tüm vatansever Ahıska Türkleri'ne ve Ahıska Türkleri'nin hak arayışı yolundaki yürüyüşüne destek vermek isteyen herkese açıktır. DATÜB'ün kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz; hayatta olanlara sağlık, vefat edenlere ise Allah'tan rahmet diliyoruz. İyi ki varsın DATÜB! Daha nice 10 yıllara inşallah."

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