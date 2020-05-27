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Karabük´te caddeler doldu

DHA

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler vatandaşlarla doldu. Kentte, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde kent merkezinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri kentin en işlek caddelerinden Kemal Güneş Caddesi´ne gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü. Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocukların da aileleriyle yoğunluk oluşturduğu...

Karabük´te caddeler doldu

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler vatandaşlarla doldu.<br>Kentte, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde kent merkezinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri kentin en işlek caddelerinden Kemal Güneş Caddesi´ne gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü. Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocukların da aileleriyle yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.<br>DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-27 16:46:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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