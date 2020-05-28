UİGAD’ın Karabük il temsilcisi Börekçi oldu

Uluslararası İnternet Gazateciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) Karabük temsilcisi Erkan Börekçi oldu.

Dünya genelinde; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, İsviçre, Avusturya ve Türkiye’de 61 İlde birçok temsilcisi bulunan ve internet üzerinden yayım yapan gazeteciler başta olmak üzere medya ve iletişim alanlarında faaliyet gösteren UİGAD’ın Karabük temsilciliğine Erkan Börekçi getirildi.

Temsilcilik görevine getirildiği için mutlu olduğunu belirten Börekçi, “Karabük ilini ilgilendiren şu an itibari ile 30'un üzerinde internet haber sitesi mevcut. Halkın haber alma ihtiyacına hizmet vermeye çalışan ve her kesimin kabul edeceği değerlerle bu yayın kuruluşlarının Karabük’te daha kurumsal, daha kaliteli, ekonomik anlamda verimli bir getiriye sahip olması sağlanacaktır. Öte yandan uluslararası arenadaki temsilcilerimiz de oradaki çeşitli örnekleri bizlere iletecek ve en uygun rolmodelin ülkemizdeki karşılığıyla uygulanması sorunun aslında kökten çözebilecek bir noktaya taşıyabilecektir.Bu yüzden UİGAD’ın vizyonu çok önemli. Her geçen gün artan üye sayısıyla güçlenen ve hem Türkiye hem de Dünya’da çeşitli saygın temsilcilerle yoluna devam eden UİGAD önemli bir sorunu çözme noktasında önemli bir çizgide bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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